Авария произошла с участием легковушки, микроавтобуса и грузовика.

В Харьковской области в результате ДТП погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, авария произошла сегодня утром возле села Новопавловка Изюмского района. Столкнулись сразу три автомобиля -легковушка, микроавтобус и грузовик.

Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из покореженных автомобилей пострадавших и тела погибших.

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Всех травмированных госпитализировали в больницы. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители.

Как заявил Суспильному директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, травмированных в результате ДТП трое, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщили в полиции Харьковской области, на месте столкновения автомобилей "Nissan Primastar", грузовики "TATRA" и "Mitsubishi" работают правоохранители. Решается вопрос об открытии уголовного производства о нарушении правил безопасности движения.

ДТП с участием правоохранителя в Одесской области: что известно

В Одесской области вблизи села Еремеевка произошла авария с участием правоохранителя, в котором тяжело травмировались пассажиры.

Правоохранитель, находясь за рулем в состоянии опьянения, столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. В результате ДТП одному из пассажиров ампутированы ноги, а другой – получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы. Начато расследование.

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