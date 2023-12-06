Водитель "при погонах" находился за рулем в состоянии опьянения.

В Одесской области произошла ужасная авария с участием правоохранителя, в которой пассажиры получили тяжелые травмы. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, событие произошло вблизи села Еремеевка.

По предварительным данным следствия, правоохранитель, находясь за рулем в состоянии опьянения, столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. В результате ДТП одному из пассажиров ампутированы ноги, а другой пассажир получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы.

На место ДТП выехали работники бюро. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины. Продолжается расследование.

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ДТП с участием правоохранителей

Появились новые шокирующие подробности сбития полицейским пенсионерки. Правоохранитель, выезжая задним ходом от дома, наехал на пешеходку. В авто с правоохранителем ехала его жена, которая тоже сотрудница правоохранительного органа. После наезда супруги переместили потерпевшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь.

Не дождавшись медиков, водитель покинул место аварии, позже ушла и его жена. Пожилая женщина от полученных травм скончалась в больнице в тот же день. Установлено, что машина переехала человека дважды. Впоследствии пресс-служба ГБР обнародовала видео, на котором четко видно, что машина переехала человека дважды. После этого из машины выходят мужчина и женщина и несут пострадавшую на скамейку.

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