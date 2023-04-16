Водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.

Вечером 15 апреля 2023 года в Киеве произошла жуткая авария. Водителя пришлось вырезать из покореженной машины спасателям.

"Сегодня в 21:03 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о ДТП в Святошинском районе столицы. В результате аварии водитель автомобиля "Hyundai Sonata" был зажат между сиденьем и приборной панелью", – рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Отмечается, что с помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего водителя из автомобиля. Его передали работникам медицинской службы.

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