В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители начали уголовное производство из-за столкновений на Харьковщине, произошедших в субботу в ходе акции с целью выселения ромов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в результате столкновений никто не пострадал. Правопорядок на месте происшествия охраняли 80 правоохранителей и бойцов спецназа.

Конфликт с ромами: что произошло на Харьковщине

29 августа в поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области жители вышли на мирную акцию с требованием выселить семьи ромов.

После митинга в Андреевке его участники отправились к дому, где проживают ромы, и пытались прорваться во двор. Они требовали жильцов дома выехать из села.

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Автор: Юрий Годован