Ее подозревают в оказании сопротивления полицейским.

Женщине, которая находилась в автомобиле вместе с мужчиной, застреленным 29 августа патрульным в Днепре, сообщили о подозрении за сопротивление полицейскому. Об этом информирует полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что сегодня, 12 сентября, 23-летней женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.).

"Также в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные мероприятия для установления всех обстоятельств правонарушения, совершенного 29 августа в отношении патрульных полицейских", - говорится в сообщении.

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В полиции добавили, что по их результатам возможна дополнительная квалификация.

Убийство патрульным мужчины в Днепре 29 августа: что известно

29 августа в Днепре патрульные полицейские из-за нарушения правил дорожного движения остановили автомобиль Jaguar, в котором находился 38-летний Джумбери Силогава, женщина и двое детей.

Между экипажем полицейских и теми, кто был в авто, возник конфликт. Согласно видео, обнародованному с бодикамер правоохранителей, мужчина оскорблял патрульную, ударил ее, а затем набросился на полицейского, а в это время женщина, которая была с ним в авто, держала полицейскую, чтобы она не пошла на помощь коллеге. Полицейский выстрелил в мужчину, тот скончался на месте происшествия.

Патрульному, убившему мужчину, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

По данным СМИ, вместе с Силогавой и его двумя детьми в салоне автомобиля была 23-летняя Татьяна Патинка из пгт Петриковка Днепропетровской области. Ее называют любовницей погибшего. Во время инцидента она сопротивлялась и напала на патрульную.

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