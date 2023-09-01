Брак мужчины с его женой Натальей был разрушен именно из-за этой девушки.

СМИ выяснили, чем занимается пассажирка автомобиля "Ягуар", который оказался в эпицентре кровавой стрельбы в Днепре, в результате которой патрульный застрелил Джумбери Силогаву.

Как сообщает OBOZREVATEL, вместе с Силогавой и его двумя детьми в салоне автомобиля была 23-летняя Татьяна Патынка из пгт Петриковка Днепропетровской области. Ее называют любовницей погибшего. Она сопротивлялась и напала на патрульную.

31 августа стало известно, что в Днепре открыто уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских. По этой статье виновному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Видео дня

Татьяна Патынка - что известно о любовнице Силогавы

Во время остановки автомобиля "Ягуар" в его салоне находились 38-летний Джумбери Силогава со своими двумя сыновьями-подростками и молодая женщина в черном сарафане в белый горошек.

Женщину спутали с женой Силогавы - Натальей, но потом выяснилось, что это Татьяна - подруга погибшего. Оба отказались показывать документы на авто, вели себя вызывающе и бросали нецензурные слова в адрес патрульных. Возник конфликт, который закончился смертельной стрельбой.

Как пишет издание со ссылкой на источники, за сыновьями приехала их мать Наталья. Она поссорилась с любовницей экс-мужа. Друзья бывших супругов отметили, что Наталья и Джумбери расстались в апреле из-за любовницы мужа Татьяны Патынки.

В тот день Джумбери взял сыновей, чтобы отправиться на море. Их мать не знала, что мужчина пьян. Кстати, "Ягуар" официально принадлежит Наталье. Имущество экс-влюбленные делили в суде.

Как стало известно от источников в правоохранительных органах, Силогава поднимал руку на своих бывших жен, однако уголовные дела уже закрыты. В 2022 году Силогава стрелял из автомата по стеклу автомобиля "Ягуар", который принадлежит Наталье.

"Звезда" Тик-Ток

О 23-летней Татьяне Патынке можно многое узнать в ее соцсетях. Она родом из пгт Петриковка Днепропетровской области, где жил и вел свой похоронный бизнес Джумбери Силогава.

Вероятно, любовница мужчины работала в компании, которая предоставляет ритуальные услуги, ведь активно снимала видео с гробами, крестами, различными похоронными атрибутами.

В частности, во время одного из роликов Татьяна шутит над крестом с фамилией умершей "Бессмертная".

Отдельное видео она посвятила бывшему. Татьяна пишет: "Бывший спрашивает, почему я не поздравила его с ДН?" Появляется крышка гроба и надпись: "В то же время я, которая решила повременить с подарком".

В другом видео Таня стоит над гробом с цветами: "Стою на похоронах подруги и вижу, как ее муж берет ее телефон". Девушка начинает трясти гроб, пытаясь "разбудить" подругу.

На этом черный юмор Татьяны не иссяк. На фоне похоронного венка с лентой "С днем рождения, пес" появляется надпись: "Сбрось бывшему".

Один из последних роликов: "Мы вчера с дедушкой смеялись до потери пульса", и тут снова на видео крышка гроба и Татьянин надпись: "Он выиграл".

Бывшая одноклассница рассказала, что Патынка окончила местный лицей, где училась ее мама и работала бабушка. Еще в школе девушка занималась спортом, играла в волейбол, футбол, поэтому пошла в спортивный колледж.

Патынка окончила Днепродзержинский колледж физического воспитания. В колледже ее помнят как участницу волейбольной команды. Она участвовала в соревнованиях, их команда часто получала призовые места.

Стрельба в Днепре

29 августа в Днепре патрульные полицейские остановили Jaguar, в котором находился 38-летний Джумбери Силогава, женщина и двое детей. Авто, как показало видео с камер наблюдения, нарушал правила дорожного движения.

Когда патрульные остановили авто нарушителя, между правоохранителями и водителем возник конфликт. Видео, снятое одним из детей, находившихся в салоне, показало, что ответ на агрессивное поведение Силогавы полицейский применил оружие, мужчина погиб на месте.

В Департаменте патрульной полиции призывают не клеймить и не делать преждевременных выводов о виновности полицейских.

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