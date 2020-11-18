Когда полицейские остановили его за нарушение правил дорожного движения, СБУшник сначала хотел скрыться, а затем пытался драться с ними.

Следователи территориального управления ГБР во Львове сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из отделов УСБУ в Закарпатской области в сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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«3 сентября сотрудники полиции подошли к водителю автомобиля Skoda, который нарушил ПДД, и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Водитель начал все отрицать и пытался покинуть место совершения правонарушения, из-за чего полицейские применяли физическую силу для его задержания. Во время задержания 50-летний работник СБУ активно противодействовал осуществлению патрульными своих служебных обязанностей - толкался, хватал за форменную одежду и части тела, произвел захват и сжимал шею», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате своими действиями подозреваемый причинил 26-летней сотруднице полиции закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины.

1 октября этот работник СБУ был уволен с должности начальника одного из отделов УСБУ в Закарпатской области.

В случае доказательства вины по ч. 2 ст. 342 УК Украины подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.

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Автор: Дмитрий Хилюк