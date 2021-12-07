В жуткой аварии погибли или пострадали около 20 человек.

Полиция по факту ДТП под Черниговом открыла уголовное производство.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Нацполиции в Черниговской области.

Производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких человек).

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ДТП с участием маршрутки "Борзна - Чернигов": что известно

7 декабря около 07:55 вблизи села Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом.

В ГСЧС сообщали о 13 погибших и 6 травмированных. Также в полиции уточнили, что число погибших в результате ДТП возросло до 13 человек, травмировано 7 человек.

По информации Главного управления ГСЧС в области, среди пострадавших – 16-летний парень, который в настоящее время с травмами находится в реанимационном отделении Черниговской областной детской больницы.

Также в ГУ ГСЧС в области подтвердили, что ДТП произошло при участии маршрутки сообщением "Борзна - Чернигов", а не "Сосница - Чернигов", как сообщалось ранее.

В прокуратуре Черниговской области сообщили, что одной из возможных причин аварии могли быть погодные условия.

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Авторы: Ирина Синельник, Анастасия Печенюк