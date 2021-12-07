По последним данным, погибли 11 человек, 8 получили травмы. На месте работают спасатели.

Число жертв жуткого ДТП с маршруткой и грузовиком в Черниговской области выросло с 10 до 11.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 9:30 в результате ДТП предварительно погибли 11 человек и 8 человек травмированы. Для деблокации от ГСЧС привлечены 10 человек и три единицы техники", - сказано в сообщении.

В комментарии сайту "Сегодня" черниговские спасатели рассказали, что участок трассы, где произошла авария, не считается опасным, там никогда не было концентрации ДТП.

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"Поэтому причин может быть две - либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей", - сказано в сообщении.

В полиции журналистам сообщили, что детей среди погибших в ДТП нет.

Черниговские СМИ опубликовали жуткие кадры с места трагедии. По ним можно увидеть, что авария произошла на скользкой дороге. В результате столкновения передняя часть маршрутки была полностью уничтожена.

Как сообщал УНИАН, утром во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". Изначало сообщалось о десяти погибших.

Автор: Юрий Годован