В "Укравтодоре" рассказали, как осуществить объезд дороги.

На Черниговщине на дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов ограничили движение транспорта из-за смертельного ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"В результате ДТП 13 человек погибли и 8 человек травмированы (информация обновлена по данным ГСЧС). Транспортные средства перегородили проезжую часть. Движение ограничено", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСмертельное ДТП под Черниговом: водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжилВ государственной автотранспортной службе "Укравтодор" рассказали, как объехать перекрытые пути.

"На время оформления ДТП объезд места аварии осуществлять по маршруту: по дороге Н-28 Чернигов - Городня - Сеньковка к Городне. В Городне повернуть в сторону города Сновск и ехать по дороге Р-83 до пгт Березна. В пгт Березна - выехать на дорогу Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч и двигаться в сторону Мены. Аналогично в обратном направлении", - отмечают в пресс-службе.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Черниговщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика и маршрутки. По последним данным, число погибших в результате ДТП возросло до 13, еще 8 человек получили травмы, водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил.

Среди причин аварии называют скользкую дорогу или нарушение ПДД со стороны водителей.

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Автор: Герасименко Валентина