Авария произошла утром во вторник.

В Черниговской области сегодня утром произошло страшное дорожно-транспортное происшествие - маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в результате аварии, по предварительным данным, погибли десять человек, еще семь получили травмы.

Читайте такжеНа Киевщине полицейский на иномарке врезался в "Таврию", погибли парень и девушка (фото, видео)"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", - рассказали спасатели.

Отмечается, что для деблокации от ГСЧС привлечены десять человек и три единицы техники.

Другие детали о трагедии пока не уточняются.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в ДТП погиб мужчина и двое маленьких детей. Мать детей оказалась в больнице.

До этого сообщалось, что в Одесской области в ДТП попали три автомобиля. В результате столкновения один человек погиб, еще шестеро пострадали.

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Автор: Юрий Годован