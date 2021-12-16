Опасного пресмыкающегося в елке заметили коты.

Семья британского биржевого трейдера Роба Уайльда, который проживает в Южной Африке, нарядила елочку, а через несколько часов обнаружила между ее ветвями полутораметровую ядовитую змею.

Об этом пишет CNN.

Новогодняя елка стояла в доме семьи несколько часов. Впоследствии хозяева заметили нетипичное поведение двух домашних котов. Они не сводили глаз с дерева.

Читайте такжеВ Индии ученые случайно открыли новый вид змей благодаря фото в InstagramМужчина решил проверить, что не так с елкой. Он раздвинул украшения и обнаружил там смертельно опасную змею бумсланг. Это пресмыкающееся считается одним из самых ядовитых в Африке. Яд бумсланга вызывает кровотечение и способен убить человека даже в малых дозах.

Семья не на шутку испугалась и сразу вызвала змееловов. Специалист смог снять змею с елки с помощью специальных щипцов. Ее длина достигала полутораметра.

Напомним, в Ривненской области мотоциклист сильно пожалел об остановке в лесу. Мужчина ненадолго отошел от своего "железного коня", а когда вернулся - его ждала опасная "пассажирка". Змея спряталась в мотоцикле та едва не укусила владельца транспорта.

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Автор: Марта Гичко