Пресмыкающееся едва не укусило мотоциклиста, который и не подозревал об опасном "пассажире".

На Ривненщине мотоциклист сильно пожалел об остановке в лесу. Мужчина ненадолго отошел от своего "железного коня", а когда вернулся - его ждала опасная "пассажирка". Змея спряталась в мотоцикле и едва не укусила владельца транспорта.

Нападение пресмыкающегося мужчина снимал на видео, сообщили в сюжете ТСН.

Так, житель Ривнеской области ехал через лес, ему понадобилась внезапная остановка. Мужчина ненадолго оставил свой мотоцикл без присмотра. Когда же он вернулся и хотел сесть на своего "железного коня", ему пришлось встретиться со змеей.

Читайте такжеИз океана на побережье вынесло загадочное коричневое существо (фото)Опасная "пассажирка" спряталась в мотоцикле. Мужчина решил прогнать ее палкой, однако это был не лучший вариант. Змея бросилась в лицо мотоциклиста и едва его не укусила. Нападение пресмыкающегося житель Ривненской области снял на видео.

По словам мотоциклиста, он впервые видел, чтобы гадюка заползала на транспорт. К счастью, змея не укусила мужчину, он не пострадал. Водитель сбросил ее на землю и уехал.

Ранее УНИАН уже сообщал, что змея заползла в туалет и убила 6-летнюю девочку. Пресмыкающееся укусило ребенка, от укуса малышка скончалась уже в больнице.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко