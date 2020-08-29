Первыми с победой Лукашенко поздравили Китай и Россия.

Глава Кремля Владимир Путин поддержал Лукашенко и назвал его легитимным президентом Беларуси.

Об этом он заявил в эфире пропагандистского телеканала, цитирует Интерфакс-Россия.

Читайте такжеИсторик Николай Дорошко: Лукашенко может оставаться президентом до тех пор, пока он будет устраивать Путина

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», – сказал Путин.

Путин, говоря о выборах в Беларуси, отметил, что в мире вообще не существует ничего идеального».

«Ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере – где угодно», – ответил он, добавив, что сомневается в честности и самой ОБСЕ, наблюдатели которой якобы отказались приезжать на выборы.

Выборы в Беларуси: реакция стран на победу Лукашенко

Первыми с победой Лукашенко поздравили Китай и Россия.

В ЕС отметили, что считают выборы главы Беларуси сфальсифицированными, в частности из-за ряда публикаций в СМИ настоящих результатов на отдельных участках, отсутствия международных наблюдателей и гражданского сопротивления.

Кроме того, лидеры стран-членов ЕС согласились ввести санкции против чиновников, ответственных за обстрелы демонстрантов. Литва же, в свою очередь, тоже создала «национальный» пакет санкций, куда вошел сам Лукашенко.

Украина присоединилась к позиции европейских партнеров и поставила отношения с соседом «на паузу».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская