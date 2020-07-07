СБУ задержала в Киеве российского куратора главарей "ДНР", причастного к сбиванию MH17

В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров задержанного, которые раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над главарями "ДНР".

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемого "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ (ГРУ РФ).

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Как сообщается на Facebook-странице СБУ, в частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, задержанный принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации.

Задержанному гражданину Украины инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении.

В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., которые раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР".

Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, главарей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

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Также важная часть обнародованных записей - разговоры К. с генерал-майором ГРУСергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу о сбитии самолета "Боинг 777" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, в результате чего погибло 298 человек.

По информации Офиса генпрокурора, также внештатный представитель спецслужб РФ руководил агентурной сетью, по его приказам был совершен ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории.

Установлено, что руководители и представители так называемого "Разведывательного управления ДНР" имеют непосредственное отношение к сбитию пассажирского самолета.

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