Враг ударил по объекту критической инфраструктуры.

В Чернигове российские войска атаковали объект критической инфраструктуры, без электроснабжения остались почти 30 тысяч потребителей. Об этом сообщают пресс-службы нескольких черниговских предприятий и начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"Враг атакует объекты критической инфраструктуры, находитесь в укрытиях", - написал Брижинский в своем Телеграм-канале.

Позже он добавил, что на месте атаки возник пожар, спасатели занимаются его локализацией.

Видео дня

Также начальник ГВА проинформировал, что в результате атаки около 30 тысяч абонентов Чернигова и Черниговского района остались без электроснабжения. В настоящее время организовываются восстановительные работы.

"В районах, которые были обесточены, снижено давление в сетях водоснабжения. Улучшение давления в сетях водоснабжения ожидается после восстановления электропитания", - отметил Брижинский.

Как сообщила пресс-служба АО "Черниговоблэнерго", после вражеской атаки на Чернигов без электроснабжения остались около 29 тысяч потребителей города и частично Черниговского района.

"Последствия повреждений и объем необходимых восстановительных работ уточняются, а энергетики начинают оперативное перезаживление", - говорится в сообщении.

Кроме этого, КП "Черниговводоканал" обратился к горожанам с просьбой сделать запасы питьевой воды, а управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи горсовета вносит изменения в движение общественного транспорта, в частности троллейбусов.

В социальных сетях черниговцы сообщают о дыме, который поднялся над городом.

Массированная атака ударными беспилотниками по Нежину

Утром 25 сентября российская армия нанесла удар 14 беспилотниками по объекту критической инфраструктуры в Нежине Черниговской области.

По словам мэра города Александра Кодолы, попадания были зафиксированы на окраине Нежина. В результате атаки возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Вследствие удара без света остались около 43 тысячи абонентов. Также у жителей отсутствует водоснабжение.

