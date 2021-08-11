Возможный злоумышленник выжил после падения с большой высоты.

В Днепровском районе Киева парня обвинили в издевательствах над своей бабушкой. Когда приехали правоохранители – возможный злоумышленник выпрыгнул из окна, расположенного на восьмом этаже дома.

Парень, 2003 года рождения, после прыжка из окна выжил, рассказала пресс-офицер Днепровского управления полиции столицы Диана Панасюк ТСН.ua.

По словам собеседницы, пострадавший был в тяжелом состоянии и находился в реанимации.

"…Парень, 2003 года рождения, прыгнул из окна восьмого этажа именно в тот момент, когда на вызов о домашнем насилии против его бабушки приехала полиция…", – сообщила пресс-офицер.

Панасюк добавила, что правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Уголовное производство пока не начато.

Домашним насилием считается умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении жен/мужей, бывших супругов или другого лица, с которым злоумышленник находится (находился) в семейных или близких отношениях, в результате которого человек страдает, теряет трудоспособность, попадает в эмоциональную зависимость, и из-за которого ухудшается здоровье и уровень жизни.

За домашнее насилие грозят общественные работы, арест до шести месяцев, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до двух лет.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк