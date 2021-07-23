В Киеве мужчина выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже и упал на техническую крышу. Его пришлось снимать оттуда с помощью подъемника.
Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
В 2:30 спасателям поступило сообщение о том, что по ул. Заболотного, 92 человек выпрыгнул из окна квартиры на 5 этаже и упал на техническую крышу 3 этажа.
Спасатели с помощью лестницы добрались до места падения мужчины. Он находился в сознании, однако кричал, вел себя неадекватно и оказывал сопротивление.
Читайте такжеНемного подрезал: в Киеве мужчина угрожал пистолетом водителю (видео)"Чтобы не подвергать дополнительной опасности пострадавшего, спасатели решили использовать подъемник. Только благодаря профессионально слаженной работе спасателей и правоохранителей, пострадавшего, который всеми силами пытался препятствовать, на рассвете удалось спустить вниз и передать в руки медиков", - говорится в сообщении.
Мать пострадавшего рассказала, что последние недели наблюдала неадекватное поведение сына и его злоупотребление наркотиками и алкоголем.