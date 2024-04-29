С начала полномасштабной войны погибли уже около 30 уклонистов, которые штурмовали границу.

Попытки незаконного пересечения границы уклонистами происходят ежедневно. С начала полномасштабной войны по меньшей мере 30 человек погибли, пытаясь покинуть пределы государства, рассказал в интервью Укринформу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Спикер признался, что его удивляют украинцы, которые готовы платить большие деньги "проводникам" еще до личной встречи.

"Они получают какие-то инструкции, переводят куда-то средства, фактически, за инструкцию. А потом сталкиваются с тем, что маршрут пролегает по горной реке. Затем нарушители удивлялись, что они заплатили деньги, им обещали содействие, а добравшись до линии границы, обнаружили, что им придется переплывать горную реку", - рассказывает Демченко.

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По его словам, больше всего попыток незаконно пересечь границу происходит за пределами пунктов пропуска - на границе с Молдовой и Румынией. А вот попыток выехать по поддельным документам больше всего фиксируют на границе с Польшей.

В большинстве случаев беглецы пользуются услугами организаторов незаконного пересечения границы. За время действия военного положения правоохранители обезвредили около 450 таких преступных групп.

По словам Демченко, ежедневно на официальных пунктах пропуска пограничники разворачивают обратно около 120 человек. Значительное количество из них пытается выехать по системе "Шлях", но не может подтвердить цель своей поездки.

"По системе "Шлях" разрешен выезд водителям, которые осуществляют международные перевозки товаров и пассажиров. А также лицам, которые следуют для перевозки гуманитарной помощи для населения Украины и силовых структур. Даже несмотря на то, что человек есть в системе "Шлях", имеет соответствующие распоряжения, выданные государственными органами, однако, не может подтвердить цель своей поездки, то его не выпускают", - объясняет представитель ГПСУ.

Уклонисты на границе: последние новости

Как писал УНИАН, два дня назад в Закарпатской области пограничники обнаружили в реке Тиса тела двух мужчин, которые пытались переплыть на другую сторону. На нескольких участках течения по Тисе проходит граница Украины с Румынией и Венгрией.

Также мы рассказывали, что на Волыни разоблачили уклониста, который стал "опекуном", чтобы выехать за границу. За использование поддельных документов суд назначил ему 136 тысяч гривен штрафа.

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