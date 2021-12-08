Женщину в тяжелом состоянии забрали в больницу.

В Харькове в одной из квартир дома на улице Академика Павлова нашли мертвым двухлетнего мальчика. Его мать около 4:00 утра 8 декабря выпрыгнула из окна четвертого этажа.

Об этом сообщает Суспильне.

По предварительным данным, женщина задушила своего сына, а после этого выпрыгнула из окна. Она выжила, с места происшествия ее забрали в больницу. Информацию о смерти ребенка подтвердил и директор Департамента по делам детей Харьковского горсовета Александр Малько.

Читайте такжеДТП с харьковским "мажором": 16-летнего водителя Infiniti признали вменяемымЖительница дома рассказала журналистам, что женщина родила сына поздно. "Ребенок был желанный, она билась над ним, как птичка. Это немыслимо!"- отметила соседка.

По данным заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, мальчик ходил в детсад. По ее словам, никаких жалоб на семью не поступало. В семье есть отец и дедушка.

Также заместитель мэра отметила, что информация о неизлечимой болезни матери и курс ее лечения является предварительной и проверяется.

"Она жива, в реанимации, состояние тяжелое... 1984 года, кажется, рождения. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенок задушен", — сказала Горбунова-Рубан.

В полиции также отметили, что обстоятельства смерти ребенка и травмирования матери пока устанавливаются.

Напомним, ранее на Харьковщине авто сбило двух женщин на переходе: одна из них погибла. Так, 40-летний водитель автомобиля "Hyundai Elantra" во время движения сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Автор: Екатерина Малюга