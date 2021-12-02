40-летний водитель автомобиля "Hyundai Elantra" сбил двух женщин.

В результате ДТП под Харьковом под колесами легковушки погибла женщина, еще одна доставлена в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Согласно данным правоохранителей, информация о дорожно-транспортном происшествии возле остановки "Водяное" в городе Люботине поступила в полицию 1 декабря около 17:00.

В сообщении сказано, что 40-летний водитель автомобиля "Hyundai Elantra" во время движения сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"От полученных повреждений 56-летняя гражданка погибла на месте. Еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливается, с травмами доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - отметили в сообщении.

Обстоятельства и причина ДТП выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Харькове начались драконовские полицейские рейды. Такие меры приняли после ряда громких и смертельных ДТП. Харьков буквально стал лидером в антирейтинге по аварийности. В городе уже устали от своей дурной славы, поэтому каждый нарушитель - на прицеле у полицейских.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Олег Давыгора