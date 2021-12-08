Во время трагического падения военного Ан-26 в сентябре 2020 погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 офицеров. Спастись удалось только одному.

Единственный курсант, которому удалось выжить после падения самолета под Чугуевом на Харьковщине в сентябре 2020 года, Вячеслав Золочевский получил обещанную государством квартиру.

Как сообщает Суспільне, документы и ключи передали Золочевскому 6 декабря, в день приезда в Харьков президента Владимира Зеленского. Курсанта пригласили в обладминистрацию.

По словам председателя облсовета Татьяны Егоровой Луценко, площадь квартиры – около 100 квадратных метров, она куплена за деньги городского бюджета.

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Напомним, в ноябре Вячеслав Золочевский опубликовал в своем Instagram открытое обращение к Владимиру Зеленскому. Он сказал, что еще год назад ему обещали квартиру от государства, однако жилье он так и не получил. Золочевский попросил президента вмешаться в ситуацию.

В настоящее время парень восстанавливается после трагедии. А со следующего года планирует возвращаться в учебу.

Мать курсанта Ирина Золочевская утром 7 декабря подтвердила журналистам, что видела документы на квартиру, но в ней еще не была. В настоящее время Ирина с двумя сыновьями арендует жилье.

Как сообщал УНИАН, учебный самолет АН-26 упал возле Чугуева 25 сентября 2020 года. Погибли 26 человек – 19 курсантов и 7 офицеров, члены экипажа. Выжил только Вячеслав Золочевский.

Осенью 2021-го стало известно, что он не сможет быть военным летчиком, так как признан медкомиссией непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время. Руководство вуза предлагало ему продолжить обучение по гражданской специальности, связанной с авиацией.

В деле о крушении самолета - шестеро подозреваемых, в том числе бывший и.о. начальника Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба Александр Туринский.

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Автор: Виолетта Орлова