Предатели вместе с оккупантами похищали людей на улицах и увозили в российские застенки.

Правоохранители разоблачили почти шесть десятков коллаборантов, которые работают в карательном органе страны-агрессора.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время комплексных мероприятий установлены личности еще 57 коллаборантов, которые вступили в созданное агрессором "Главное управление МВД РФ Херсонской области" на левобережной части региона.

Выяснено, что подбор "специалистов" в этот оккупационный орган осуществляли кадровые сотрудники ФСБ. После получения "должностей" коллаборантам выдали "удостоверение" и форменную одежду российского образца, а также огнестрельное оружие. Это позволяло им свободно передвигаться по захваченной части Херсонской области и проводить карательные мероприятия против местных жителей.

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Во время таких рейдов российские оккупанты вместе со своими приспешниками похищали людей прямо посреди улицы и отвозили их в российские застенки. В пыточной к людям применяли жестокие пытки, в том числе пытали током и в течение длительного времени оставляли без воды.

По данным СБУ, таким образом оккупанты фабриковали "дела" против украинцев, которых пытались склонить к сотрудничеству, или признать себя "виновными" в причастности к партизанскому движению.

Сейчас сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) ряду "должностных лиц" карательного органа РФ.

Украинская спецслужба обнародовала список подозреваемых. Это - мужчины всех возрастов, младший из которых 2002 года рождения.

"Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан за преступления против Украины", - говорится в сообщении.

Предатели в Украине - последние новости

В Одессе задержали агента российской разведки, который маскировался под водителя международной благотворительной организации. По данным следствия, он через соцсеть передавал информацию о расположении военных объектов и перемещении вооружения в Одессе и Николаеве своему знакомому, который находится в РФ.

Кроме текстовых сообщений, одессит присылал этому знакомому фото боевой техники с привязкой к координатам и детальным описанием местности. Во время задержания у него изъяли противотанковые гранаты.

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