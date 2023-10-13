Среди основных целей были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли.

В Украине приговорили к пожизненному лишению свободы женщину, которая оказалась агентом ФСБ России. Она наводила российские ракеты на военную и критическую инфраструктуру Кировоградской области.

В сообщении Службы безопасности Украины отмечается, что по ее координатам российские оккупанты совершали неоднократные ракетные удары по территории области. Среди основных целей врага были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли.

Сотрудники СБУ задержали предательницу в марте этого года "на горячем" во время фотофиксации одного из местных заводов. Она жительница Александрийского района, которую ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения РФ. Она объезжала территорию области и скрыто фиксировала локации украинских объектов с привязкой к местности.

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"Полученную информацию она пересылала в виде текстовых сообщений через мессенджер своему "связному". Им оказался ее знакомый-боевик оккупационных группировок РФ, воюющий на восточном фронте", - говорится в сообщении.

При этом отмечает, что тот передавал информацию своему российскому куратору из ФСБ РФ.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по части 2 статьи 111 "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения"Уголовного кодекса Украины.

Предатели Украины - последние новости

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в августе рассказал, что с начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 2000 предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб

По его словам, очень важным является то, что СБУ задерживает топ-коллаборантов, в частности, Виктора Медведчука, директора "Мотор-Сич" Богуслаева.

В октябре СБУ сообщала, что к 15 годам заключения приговорили участника агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), которая была нейтрализована в Днепре.

Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда. Под таким "прикрытием" фигурант собирал разведданные о Силах обороны на территории города. Прежде всего его интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которое переправляют железнодорожным сообщением на передовую.

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