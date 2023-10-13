Предатель "сливал" врагу информацию об украинских защитниках и боевой технике.

В Одессе задержали агента российской разведки, который маскировался под водителя международной благотворительной организации. Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, сейчас разоблачено и сообщено о подозрении жителю Одессы по фактам несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины и незаконного обращения с боеприпасами (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, фигурант через соцсеть передавал информацию о расположении военных объектов и перемещении вооружения в Одессе и Николаеве своему знакомому, который имеет пророссийскую позицию и находится на территории России. Установлено, что" получатель " информации всячески противодействует украинской власти, и одессит кроме текстовых сообщений, присылал этому знакомому в РФ фото боевой техники с привязкой к координатам и детальным описанием местности.

По данным прокуратуры, во время задержания у информатора изъяли противотанковые гранаты. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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В пресс-службе областного управления СБУ рассказали, что вражеский агент действовал по заданию Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ). Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации.

Действуя под прикрытием, одессит объезжал территорию города, где пытался обнаружить ключевые укрепрайоны и другие места базирования подразделений ВСУ. Также врага интересовали вероятные маршруты перемещения украинских войск в направлении Южного фронта.

По данным следствия, фигурант еще в 2014 году по указанию спецслужб РФ проводил активную деятельность в пророссийских организациях. Но тогда, после провала кремлевского проекта "Русской весны" в Одесской области, кураторы перевели приспешника в "режим ожидания".

"Вскоре, после 24 февраля 2022 года, на фигуранта дистанционно вышел резидент агентурной сети ГРУ с территории РФ и "активировал" своего информатора для сбора разведывательных сведений в областном центре. Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал заранее отработанные каналы связи через мессенджеры", - рассказали в управлении.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

В управлении добавили, что резидент этого задержанного агента был еще и куратором диверсанта, которого СБУ задержала в прошлом году. По материалам украинской спецслужбы, в мае этого года он получил пожизненное заключение.

Борьба с предателями

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержали Связного агента-сецназовца ФСБ РФ, предатель притворялся спасателем, чтобы корректировать вражеские удары по городу.

В частности, для маскировки предатель вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров – организацию, которая помогает подразделениям ГПСУ в преодолении последствий ракетных и Дроновых ударов агрессора по Одессе. Под видом спасателя он прибывал на места "прилетов" и фиксировал последствия, чтобы "отчитываться" об этом военной разведке РФ.

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