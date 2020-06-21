Правительство подробно изучит причины взрыва газа на Позняках и поможет пострадавшим - Шмыгаль

Премьер выразил соболезнования семьям погибших.

Кабинет министров детально изучит причины взрыва в жилом доме на Позняках и сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Держу ситуацию на личном контроле. На месте происшествия находятся глава МВД Арсен Аваков и руководитель ГСЧС Николай Чечеткин. От них оперативно получаю информацию о ходе спасательных работ и расследовании причин взрыва. Поручил, чтобы в понедельник этот вопрос рассмотрела комиссия ТЭБ и ЧС», - отметил он в своем Telegram-канале.

Премьер выразил соболезнования семьям погибших. По предварительным данным, это два человека.

«Правительство детально изучит причины взрыва и сделает все возможное, чтобы помочь людям, которые пострадали. По этому вопросу держим связь с городским головой Киева Виталием Кличко и Офисом Президента», - подытожил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 произошел взрыв газа в Киеве, в Дарницком районе. Предварительно - взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

По данным полиции, один человек погиб, деблокировали трех, поиски еще троих продолжаются, эвакуирован 21 человек. Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва – или взрыв газа, или взрывчатки.

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