В ГСЧС заявили об одном погибшем и трех спасенных после взрыва газа на Позняках

По словам главы ГСЧС, спасательные работы на месте происшествия будут организованы в круглосуточном режиме.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявляет, что в результате взрыва жилого дома в Дарницком районе Киева погиб один человек, трое спасены, эвакуированы 21.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на месте происшествия.

«За это время мы точно знаем, что погиб один человек. 21 человека мы эвакуировали. И три человека спасли из-под завалов, направили в лечебные учреждения», - сказал он.

Чечеткин подчеркнул, что это оперативная информация, она может постоянно меняться.

По его словам, спасательные работы на месте происшествия будут организованы в круглосуточном режиме, работают кинологические расчеты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 произошел взрыв газа в Киеве, в Дарницком районе. Предварительно - взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме на Левом берегу Киева. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва. По данным полиции, один человек погиб, деблокировали трех, поиски еще троих продолжаются, эвакуирован 21 человек. Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва – или взрыв газа, или взрывчатки.

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