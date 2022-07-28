Спасатели ликвидировали пожар.

Пожар в Одесском порту, который вспыхнул ночью, не связан с ракетными обстрелами.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночью наши спасатели ликвидировали пожар в Одесском порту: загорелись пиломатериалы, пострадавших нет. Соблюдайте правила пожарной безопасности особенно в жаркие дни!",- сказал Братчук, добавив, что возгорание не связано с ракетными обстрелами.

Оно произошло на одном из причалов порта.

Братчук добавил, что ночь в городе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но ситуация в регионе контролируемая силами обороны.

Как сообщал УНИАН, ночью народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил о сильном пожаре в порту Одессы.

Удар по Одесскому порту: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр". Но президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет экспорт зерна, несмотря на российский ракетный удар по порту Одессы.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашения по разблокированию трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный" – для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией. Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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