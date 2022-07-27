Сейчас продолжаются работы по определению безопасных путей для судов, которые будут экспортировать украинское зерно.

В ближайшие дни первый корабль с украинским зерном будет направляться в порт назначения.

Об этом сообщил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук во время брифинга.

По его словам, сейчас продолжаются работы по определению безопасных путей для судов, которые будут экспортировать украинское зерно. К этим работам привлечены как гражданские, так и военные специалисты.

"Эти караваны, а именно в таком формате будет происходить судоходство, будет проводить корабль лидирования, который будет идти впереди. Надеюсь, что в ближайшие дни первый корабль с украинским зерном будет направляться в порт назначения", - отметил Братчук.

Как сообщал УНИАН, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому портукрылатыми ракетами типа "Калибр". Но президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет экспорт зерна, несмотря на российский ракетный удар по порту Одессы.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашения по разблокированию трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный" – для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией. Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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