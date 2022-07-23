Также Алексей Гончаренко сообщил о воздушном бое.

Россияне атаковали Одесссу четырьмя ракетами. Есть попадание в Одесский морской торговый порт.

Как сообщили в ОК "Пивдень", враг использовал крылатые ракеты типа "Калибр".

"Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта", - говорится в сообщении.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в городе слышали шесть взрывов.

"В Одессе уже 6 взрывов. Большую часть сбили ПВО, но есть прилет", - отметил он.

Также Гончаренко сообщил, что в порту Одессы возник пожар.

Позже он добавил, что Россия ударила по Одесскому порту, массированный ракетный обстрел, две ракеты долетели. Есть пострадавшие.

"В который раз они показали, чего стоят сделки с ними. Только вооружив Украину, можно реально обезопасить украинский аграрный экспорт", - написал он.

Кроме того, Гончаренко сообщил о воздушном бое.

"В небе над Одессой идет воздушный бой", - написал он.

В настоящее время официальной информации по этому поводу нет.

Как писал УНИАН, сегодня утром Россия атаковала Харьков, Николаев и Кировоградскую область.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате всего Донбасса.

В течение 22 июля враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону Государственной границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.

В Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

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