Детей эвакуировали во двор / фото ТСН
В среду, 31 марта, в городе Украинка Обуховского района Киевской области возник пожар в детском саду "Аленушка".
Об этом сообщает журналист ТСН.uа.
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На вызов прибыли три пожарных автомобиля. Судя по фото, пожар произошел на втором этаже.
Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. Также пока нет информации, есть ли пострадавшие.
Родителей срочно вызвали в заведение, чтобы они забрали своих детей. Сейчас их эвакуировали во двор.
фото ТСН
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