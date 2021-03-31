Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.

В среду, 31 марта, в городе Украинка Обуховского района Киевской области возник пожар в детском саду "Аленушка".

Об этом сообщает журналист ТСН.uа.

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На вызов прибыли три пожарных автомобиля. Судя по фото, пожар произошел на втором этаже.

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. Также пока нет информации, есть ли пострадавшие.

Родителей срочно вызвали в заведение, чтобы они забрали своих детей. Сейчас их эвакуировали во двор.

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Автор: Денис Прядко