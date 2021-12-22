Причиной жестокости подростка стало то, что девочка якобы его случайно толкнула.

В одной из школ Ривного ученик 7 класса жестоко избил 13-летнюю девочку за то, что она его случайно толкнула.

Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в Нацполиции Ривненской области.

Инцидент произошел 14 декабря. В полицию обратилась мать потерпевшей. По словам женщины, ее дочь в школе жестоко избил сверстник.

Читайте такжеВ Полтаве школьницы устроили травлю ученикам младших классов"По данному факту дознаватели Ровенского районного управления полиции начали досудебное расследование по предварительной квалификацией части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

В то же время в комментарии "Радио Трек" мать потерпевшей девочки рассказала детали избиения и предоставила несколько фотографий.

Женщина рассказала, что конфликт произошел в школьной раздевалке. Девочка как раз собиралась домой, но внезапно к ней подошла одноклассница и шутливо дернула за куртку. Из-за этого потерпевшая случайно толкнула парня из параллельного класса, проходившего рядом. Однако неосторожное движение не на шутку разозлило 13-летнего парня. Он начал избивать девочку, повалил ее на пол и продолжал бить ногами.

После избиения девочку осмотрели медики. Ее пришлось госпитализировать.

У девочки сотрясение головного мозга и ушибы внутренних органов. Сейчас ее выписали из больницы, но ученица 7 класса продолжает лечение дома, - пишет издание.

Мать девочки отметила, что обидчик занимается борьбой. Его воспитывают бабушка и дедушка, а мать работает за границей. После инцидента женщина срочно возвращается в Украину.

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожье школьницы жестко избили сверстниц за то, что те якобы целовались с парнем одной из нападавших.

Избиение длилось более 10 минут. Девушки кричали "извините!", просили отпустить, плакали, но это не остановило издевательств. В результате нападения, у пострадавших обнаружили значительные травмы, проблемы с почками, а также перелом носа. Одна из девушек потеряла зрение на один глаз.

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