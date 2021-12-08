Всех злоумышленников задержали, им грозит от 4 до 10 лет тюрьмы.

На Закарпатье подростки грабили прохожих, в Ужгороде люди страдали сразу от двух групп несовершеннолетних. Одному из пострадавших разбили лицо и выбили зубы. Самому младшему "разбойнику" всего 12 лет.

Об этом сообщается на странице Полиции Закарпатской области в Facebook.

Правоохранители пресекли преступную деятельность двух групп несовершеннолетних. Дети нападали на прохожих и силой отбирали у них ценные вещи.

Первый случай нападения малолетних "разбойников" произошел на Православной набережной. Трое подростков пытались ограбить жительницу Ужгорода, которую они встретили примерно в 21:00. Дети вырывали у женщины сумку, однако она сумела удержать ее в руках. Во время инцидента деньги пострадавшей выпали на землю. Дети быстро собрали купюры и скрылись.

Нападавших быстро нашли и задержали. На женщину напали мальчики 12,13 и 14 лет. Старшего подростка полиция поместила в изолятор временного содержания, с двумя другими нападавшими в настоящее время работают следователи и ювенальная полиция.

В тот же день другая группа подростков напала на супружескую пару. Дети пытались забрать у мужчины телефон, однако тот сопротивлялся. Тогда подростки прибегли к агрессии. Дети разбили мужчине лицо и выбили ему зубы. После этого они забрали телефоны супругов и скрылись.

Читайте такжеСтаршеклассник снял одежду и белье с мальчика: на Киевщине заявили о буллинге в школеПодростков также задержали. Эта группа разбойников" состояла из двух 16-летних ребят, а также юношей 14 и 15 лет.

Детям, которые напали на женщину и пытались забрать ее сумку, грозит до 4 лет тюрьмы. А подросткам, которые повыбивали мужчине зубы, грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие по обоим делам продолжается.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном случае детской жестокости. В Запорожье школьницы приревновали парня и избили трех сверстниц. Пострадавшие девочки получили многочисленные травмы: от потери зрения до перелома носа.

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Автор: Полина Кузенко