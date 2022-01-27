В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала боевика самопровозглашенной "ЛНР", который бежал из ОРДЛО из-за постоянных издевательств российских кураторов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По предварительным данным, боевик покинул ряды своего подразделения и бежал из ОРДЛО из-за постоянных издевательств главарей и кураторов из РФ над подчиненными", – говорится в сообщении.
У задержанного обнаружен автомат Калашникова в разобранном состоянии.
Установлено, что задержанным является житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастных к обстрелам позиций украинских войск.
Видео допроса задержанного боевика
Читайте такжеВ сети сообщили, что родственник "силовика-шишки" из "ДНР" попал в "лютое ДТП"Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в 2014 году часть Донбасса захватили боевики "ДНР" и "ЛНР". На Донбасс также вторглись российские войска.
Украинские силовики уже не раз задерживали членов незаконных вооруженных формирований. В частности, в конце 2021 года украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР", который был под наркотиками и в российской форме.