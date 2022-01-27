У боевика был разобранный автомат, поделились в спецслужбе.

В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала боевика самопровозглашенной "ЛНР", который бежал из ОРДЛО из-за постоянных издевательств российских кураторов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным, боевик покинул ряды своего подразделения и бежал из ОРДЛО из-за постоянных издевательств главарей и кураторов из РФ над подчиненными", – говорится в сообщении.

У задержанного обнаружен автомат Калашникова в разобранном состоянии.

Установлено, что задержанным является житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастных к обстрелам позиций украинских войск.

Видео допроса задержанного боевика

Читайте такжеВ сети сообщили, что родственник "силовика-шишки" из "ДНР" попал в "лютое ДТП"Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в 2014 году часть Донбасса захватили боевики "ДНР" и "ЛНР". На Донбасс также вторглись российские войска.

Украинские силовики уже не раз задерживали членов незаконных вооруженных формирований. В частности, в конце 2021 года украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР", который был под наркотиками и в российской форме.

Вас также могут заинтересовать новости: