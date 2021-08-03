Инцидент произошел в Гданьске, люди не смогли вылететь в Болгарию, хотя у всех них были билеты на рейс Ryanair.

В Польше 30 пассажиров не смогли вылететь в Болгарию, потому что пилот не пустил их на борт и улетел с их багажом. Инцидент произошел в Гданьске, у всех людей были билеты.

Об этом сообщает RMF FM.

Так, 1 августа в польском Гданьске 30 пассажиров не смогли попасть на борт самолета в Болгарию, хотя все они имели билеты на рейс Ryanair. Перед посадкой самолета в аэропорт людям сообщили, что рейс сильно опаздывает, поэтому пилот никого не пустит на борт.

Пассажиры рассказали, что они приехали в аэропорт за 2,5 часа до вылета. Первые "звоночки" того, что вылет не состоится, появились еще во время регистрации, когда люди начали сдавать свой багаж. Однако у пассажиров взяли вещи и их посадочные талоны. Люди даже смогли пройти паспортный контроль.

Читайте также"У него было плохое предчувствие": девушка Шишова рассказала о слежке за нимРаботники аэропорта уверяли пассажиров рейса в Болгарию, что их чемоданы без них не улетят. Однако в определенный момент пилот решил прекратить посадку. Непосредственно перед входом на борт самолета он сообщил людям с билетами на этот рейс, что опаздывает на полтора часа и больше никого не пустит в салон.

"Он помахал нам средним пальцем и улетел прочь. С нашим багажом... где личная культура пилота, а я думаю, что он образованный человек, который должен быть совсем другим", - рассказал один из пассажиров.

Инцидент вызвал хаос в аэропорту. Шокированным пассажирам, без которых улетел пилот, даже не предлагали воды. Людям только сказали, что они могут поменять билеты и полететь следующим рейсом. Однако следующий вылет в Болгарию - лишь через четыре дня.

Одна из пассажирок пожаловалась, что она и ее друзья, а это группа из четырех человек, потеряли в общей сложности около 10-15 тысяч злотых.

"Я понимаю, что что-то могло случиться, но просто все махнули рукой и оставили нас наедине с собой", - говорит пострадавшая, которая не попала на самолет.

В аэропорту Гданьска говорят, что им очень жаль из-за этого инцидента.

Читайте такжеПри задержании проглотил пакетик с каннабисом: во Львове 6 полицейских осудили из-за смерти парня"Мы все время объясняем обстоятельства. Мы говорим с торговым агентом, который работает в аэропорту Гданьска от имени Ryanair. Мы получили информацию от агента по обслуживанию авиакомпании Ryanair, решение о том, что около 30 пассажиров не вылетели в Бургас, было решением авиакомпании, и теперь все жалобы должны направляться в авиакомпании", - сообщил пресс-секретарь аэропорта.

Ранее УНИАН уже сообщал, что авиакомпания, признанная лучшей в мире, запускает дополнительные рейсы в Киев

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Автор: Полина Кузенко