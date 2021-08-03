Дополнительные рейсы внесены в расписание по понедельникам, вторникам и пятницам.

В сентябре авиакомпания Qatar Airways увеличит общую частоту полетов на маршруте Доха - Киев с семи до 10 в неделю.

Количество полетов будет увеличено за счет дополнительных рейсов QR297/QR298. Об этом сообщает Аvianews.com.

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Дополнительные рейсы внесены в расписание по понедельникам, вторникам и пятницам.

Их будет выполнять среднемагистральный самолет Airbus A320 с 12 местами в бизнес-классе, которые могут раскладываться в горизонтальную кровать, и 120 креслами в эконом-классе.

Самолет будет вылетать из Дохи в 01:40 и приземляться в аэропорту Борисполь в 07:00. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:50 с прилетом в Доху в 17:00.

График полетов Qatar Airways на маршруте Доха-Киев-Доха с 1 сентября:

QR295 Доха 08:30 - Киев 13:50, ежедневно

QR296 Киев 17:00 - Доха 22:10, ежедневно

QR297 Доха 01:40 - Киев 07:00, понедельник, вторник, пятница

QR298 Киев 11:50 - Доха 17:00, понедельник, вторник, пятница

Qatar Airways: что необходимо знать

Qatar Airways совершает регулярные рейсы между Киевом и Дохой с августа 2017 года. Британская фирма Skytrax присвоила ей максимальный рейтинг 5* и звание лучшей в мире по итогам 2019 года.

Сейчас на украинском рынке с таким рейтингом работают только две авиакомпании — Qatar Airways и Lufthansa. Австралийская фирма AirlineRating назвала Qatar Airways лучше авиакомпанией 2021 года.

Авиаперевозчик предоставляет полный сервис как в бизнес-классе, так и эконом-классе. Его самолеты оснащены развлекательной системой, все билеты включают перевозку ручной клади и багажа, а также питание.

Автор: Елена Коваленко