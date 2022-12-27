От ребенка она отказалась.

В Кривом Роге женщина родила ребенка прямо во время алковечеринки. Роды принимал ее собутыльник.

Как сообщает ювенальная превенция Кривого Рога, ребеночек всего за несколько часов своей жизни прошел множество испытаний. Младенец получил переохлаждение.

"Мать ребенка, будучи беременной, не покидала своего увлечения алкоголем и во время очередного "застолья" начала рожать. Вместо того, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь, роды принимал "собутыльник". Уже после рождения малыша компания решила обратиться за медицинской помощью. Приехав по адресу, врачи обнаружили, что у ребенка сильное переохлаждение, он родился раньше срока. Роженицу вместе с новорожденным сразу же доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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У женщины уже есть два несовершеннолетних ребенка. Она решила отказаться от малыша. Сейчас младенцем занимается служба по делам детей.

Инциденты с детьми

В начале февраля этого года в Кривом Роге мальчик выпал с балкона 5 этажа. Подросток вышел покурить, а когда его увидела сестра, тот испугался и упал. А на Житомирщине отец избил дочь расческой, потому что у него не получалась прическа.

8 декабря стало известно, что в Кривом Роге в карьере нашли тела двух детей. Мальчикам было 6 и 8 лет, их разыскивали более двух недель.

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