Мальчикам было 6 и 8 лет.

В Кривом Роге Днепропетровской области нашли мертвыми двух маленьких детей 8 и 6 лет.

Мальчики ушли из дома 19 ноября. Их разыскивали правоохранители и местные жители более двух недель, сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Полицейские обследовали прилегающие территории, парки, магазины, остановки общественного транспорта, а также проверяли места проживания знакомых и близких. Сегодня детей нашли мертвыми в карьере.

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Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, работники профильных служб и ювенальные полицейские. Также должны прибыть эксперты-криминалисты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Розыск детей в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области разыскивали четырехлетнюю девочку. Ее нашли недалеко от дома невредимой. В отношении ее родителей составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации, летом в Украине запустили информационную платформу "Дети войны". Она должна помочь родителям и правоохранительным органам собирать информацию о детях, которые пропали без вести или были незаконно депортированы в Россию.

В марте под Вышгородом исчез четырехлетний мальчик. Сообщалось, что лодка, в которой был ребенок, не доплыл до берега во время эвакуации. В апреле его семья сообщила, что тело маленького Саши нашли.

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