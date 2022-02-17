Синяки у ребенка заметила учительница.

Житель Коростенщины избил 8-летнюю дочь расческой, потому что у него не получалось сделать ей прическу.

Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

В начале февраля учительница Добрынской гимназии заметила у ученицы 2 класса синяки. Девочка рассказала, что отец избил ее расческой, когда пытался расчесать волосы. Учительница сразу обратилась к правоохранителям.

Выяснилось, что ребенок живет только с отцом, потому что ее мать лишили родительских прав.

Читайте такжеВышел покурить: в Кривом Роге мальчик выпал с балкона 5 этажа (фото)В тот день он собирал дочь в школу, но разозлился, когда не смог справиться с ее прической. 31-летний мужчина несколько раз ударил ребенка расческой по голове и лицу.

Сегодня отцу объявили подозрение в нанесении телесных повреждений ребенку. Ему грозит штраф, общественные или исправительные работы. Его дочь сейчас находится под присмотром тети.

Ранее сообщалось, что во Львовской области учитель во время поездки в Карпаты якобы домогался ученицу, а потом начал ее травить.

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