Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В Кривом Роге подросток упал с балкона пятого этажа после того, как его застали за курением.

Об этом пишет местное издание СВОИ.

Инцидент произошел в общежитии в Металлургическом районе города. 13-летний мальчик находился дома со старшей сестрой, их мать в это время была на работе.

В полночь подросток вышел на балкон покурить. По данным издания, сестра застала его за курением, он испугался и упал с высоты.

Читайте такжеВ Винницкой области рецидивист ограбил, изнасиловал и пытался задушить пенсионеркуМальчика госпитализировали в Городскую клиническую больницу №16. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы головы, грудной клетки и спины. Отмечается, что его жизни сейчас ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что под Николаевом мужчина провел 40 минут в ледяной воде и выжил.

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