Инцидент произошел в мае 2021 года.

Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного, который в мае смертельно ранил одного из нападавших на его дом.

Об этом сообщил адвокат Пекельного в Facebook.

По его словам, следствие установило, что мужчина действовал правомерно и в пределах необходимой обороны.

"Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса Генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение на основании собранных доказательств. Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей", - написал Андрей Федур.

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2 мая на Тернопольщине, в селе Глещава, участник АТО смертельно ранил ножом одного из нескольких нападавших на его дом.

Ему объявили подозрение по статье 118 УК (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который для самообороны был вынужден применить холодное оружие и убил одного из нападавших.

6 мая стало известно, что против нападавших на дом ветерана АТО открыто уголовное производство относительно нарушения неприкосновенности жилья.

Автор: Людмила Жерновская