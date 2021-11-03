Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного, который в мае смертельно ранил одного из нападавших на его дом.
Об этом сообщил адвокат Пекельного в Facebook.
По его словам, следствие установило, что мужчина действовал правомерно и в пределах необходимой обороны.
"Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса Генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение на основании собранных доказательств. Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей", - написал Андрей Федур.
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- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который для самообороны был вынужден применить холодное оружие и убил одного из нападавших.
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