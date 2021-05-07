Командование 80 отдельной десантно-штурмовой бригады поддержало военнослужащего Андрея Пекельного, который смертельно ранил одного из нападавших на его дом.
Читайте такжеХарьков заполонили борды скандального депутата от ОПЗЖ с лозунгами о "фашизме" (видео)Позиция командования опубликована в Facebook.
Отмечается, что в 2018-2019 годах Пекельный в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады выполнял задачи в районе проведения ООС.
"Командир подразделения, в котором проходил службу Андрей, а также сослуживцы характеризуют его, как "исполнительного, ответственного, грамотного и дисциплинированного военнослужащего, который являлся примером для своих собратьев, не имел вредных привычек, все поставленные задачи выполнял в срок и качественно, никаких замечаний во время службы к нему не было, в коллективе пользовался авторитетом и уважением", - говорится в сообщении.
Военнослужащие заявили, что выступают за законность и справедливое расследование дела.
"Коллектив бригады выражает поддержку Андрею, ведь каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилья", - отметили они.
Что произошло
- 2 мая на Тернопольщине, в селе Глещава, участник АТО смертельно ранил ножом одного из нескольких нападавших на его дом.
- Ему объявили подозрение по статье 118 УК (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который для самообороны был вынужден применить холодное оружие и убил одного из нападавших.
- 6 мая стало известно, что против нападавших на дом ветерана АТО открыто уголовное производство относительно нарушения неприкосновенности жилья.
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