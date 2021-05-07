Военнослужащие заявили, что выступают за справедливое расследование дела.

Командование 80 отдельной десантно-штурмовой бригады поддержало военнослужащего Андрея Пекельного, который смертельно ранил одного из нападавших на его дом.

Читайте такжеХарьков заполонили борды скандального депутата от ОПЗЖ с лозунгами о "фашизме" (видео)Позиция командования опубликована в Facebook.

Отмечается, что в 2018-2019 годах Пекельный в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады выполнял задачи в районе проведения ООС.

"Командир подразделения, в котором проходил службу Андрей, а также сослуживцы характеризуют его, как "исполнительного, ответственного, грамотного и дисциплинированного военнослужащего, который являлся примером для своих собратьев, не имел вредных привычек, все поставленные задачи выполнял в срок и качественно, никаких замечаний во время службы к нему не было, в коллективе пользовался авторитетом и уважением", - говорится в сообщении.

Военнослужащие заявили, что выступают за законность и справедливое расследование дела.

"Коллектив бригады выражает поддержку Андрею, ведь каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилья", - отметили они.

Что произошло

2 мая на Тернопольщине, в селе Глещава, участник АТО смертельно ранил ножом одного из нескольких нападавших на его дом.

Ему объявили подозрение по статье 118 УК (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который для самообороны был вынужден применить холодное оружие и убил одного из нападавших.

6 мая стало известно, что против нападавших на дом ветерана АТО открыто уголовное производство относительно нарушения неприкосновенности жилья.

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Автор: Людмила Жерновская