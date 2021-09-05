Сумма оценки выявленного может достичь 17,5 млн грн, пограничники передали изъятое сотрудникам таможни.

Более 2,3 тысячи гаджетов Apple планировал втайне ввезти из-за рубежа 35-летний гражданин Украины, однако этому помешали пограничники.

Как сообщает Государственная пограничная служба, украинец ехал через пункт пропуска "Шегини" микроавтобусом "Мерседес".

Во время прохождения контроля пограничники совместно с работниками таможни инициировали углубленный осмотр автомобиля.

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Впоследствии в его багажном отделении под подержанными запчастями правоохранители обнаружили спрятанную продукцию iPhone.

"Среди обнаруженного - 775 телефонов различных моделей новых и бывших в употреблении, 1,3 тыс. наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек. Общее количество новой техники составило более 1,7 тыс. шт., подержанной – около 600 единиц", - говорится в сообщении.

Находки, сумма оценки которых может достичь 17,5 млн грн, пограничники передали работникам таможни. Продолжаются проверочные мероприятия.

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Автор: Тамара Отовская