Часть животных направлена в ветлечебницу для установления их состояния здоровья.

В Василькове полиция провела обыски в подпольном приюте для животных, где в антисанитарных условиях содержались 69 котов и собак.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что в полицию обратились жители одной из многоэтажек города Василькова и сообщили о том, что в одной из соседских квартир находится большое количество животных. Собаки и кошки содержатся в антисанитарных условиях и причиняют значительные неудобства жителям дома.

Сегодня, 3 сентября, полиция Киевской области провела там санкционированный обыск.

"Было установлено, что 46-летняя жительница Василькова в течение длительного времени содержала в своей квартире десятки собак и кошек без надлежащих условий", - рассказали в полиции.

Не исключается также, что некоторых животных она брала на содержание за денежное вознаграждение.

"По состоянию на 14.00 уже обследована одна из комнат и изъято 41 собаку и 28 кошек. Обыски продолжаются. Сейчас часть животных направлена в ветлечебницу для установления их состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Хозяйку квартиры доставили в полицию.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного.

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Автор: Таня Поляковская