Под Харьковом подростки избили и унизили девушку с инвалидностью, видео "наказания" попало в сеть

В избиении принимали участие семь человек, среди которых двое несовершеннолетних.

В селе Феськи Харьковской области группа подростков избила и поставила на колени девушку. Видео издевательства выложили в соцсетях.

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Как сообщает «057.ua», информация об инциденте вместе с видео появилась в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

На видео видно, как подростки сначала унижают, дают пощечины и подзатыльники девушке. После этого они заставляют стать девушку на колени и "просить прощение".

В полиции сообщили, что ЧП произошло 9 мая, а девушка на видео - совершеннолетняя.

"Семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили поочередно телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальной сети", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По словам местных жителей, пострадавшая имеет инвалидность. Девушку обвинили в «распространении слухов». Одна из участниц избиения уже "раскаивается" и уверяет, что "просто стояла рядом".

Ранее в поселке Рогань Харьковской области 17-летнего парня похитили, избили и изнасиловали.