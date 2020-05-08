На Харьковщине жестоко избили и изнасиловали подростка

Нашли парня только 6 мая избитым на местной остановке.

В поселке Рогань Харьковской области 17-летнего парня похитили, избили и изнасиловали. Юношу нашли только на следующий день на одной из местных остановок.

Об этом сообщает сайт 057.

Родные парня обвиняют в похищении группу местных парней – знакомых бывшей девушки, с которой потерпевший расстался накануне инцидента. По словам матери, 17-летнему юноше начали поступать угрозы, а потом он пропал.

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Нашли парня только 6 мая избитым на местной остановке. Медики констатировали у него сломанные ребра, гематомы по всему телу, внутренние кровотечения.

Родственники утверждают, что парня несколько часов насиловали черенком лопаты, били арматурой, связывали руки, ноги и голову и попытались выдергивать ногти. Преступление нападавшие снимали на телефон, среди «операторов» также была знакомая обиженной девушки. Запугав, его отпустили.

В полиции журналистам подтвердили открытие уголовного дела. Правоохранители установили, что телесные повреждения парню нанесли во время ссоры двое местных жителей, с которыми тот распивал спиртное. Впрочем, дело открыли по статье за умышленное тяжкое телесное повреждение.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине разоблачили двух патрульных полицейских в похищении иномарки в областном центре.