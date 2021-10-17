Авария в Мелитополе произошла в воскресенье утром, узнали журналисты.

В Мелитополе Запорожской области в воскресенье утром, 17 октября, произошло чрезвычайное происшествие – машина перевернулась в воздухе и упала на крышу, водителя увезла скорая помощь.

ДТП в Запорожье случилось на ул. Воинов-интернационалистов у автовокзала, пишет "РИА Мелитополь".

По словам очевидцев, водитель авто, попавшего в аварию, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте такжеНа Закарпатье легковушка столкнулась с эвакуатором и загорелась – погибли четыре человека (фото)На месте серьезного ДТП работали сотрудники полиции.

"Было ли это столкновение автомобилей или пострадавший не справился с управлением и опрокинул автомобиль, выясняют журналисты…", – отмечается в материале.

Серьезное ДТП в Мелитополе – видео с места происшествия

Напомним, в конце августа в Запорожской области на трассе "Харьков – Симферополь" водитель авто "Opel Astra" столкнулся с машиной "Mercedes-190". В результате столкновения "Mercedes" оказался в кювете, перевернулся и загорелось. Люди, которые ехали в этой машине, погибли.

Жертвами аварии в запорожской области стали пять человек, все погибшие – члены одной семьи.

Журналисты выяснили, что погибшие были родом из села Циркуны Харьковской области, а ехала на отдых в поселок городского типа Кирилловка, который находится в Мелитопольском районе Запорожской области.

Автор: Екатерина Присяжнюк