Люди, погибшие в ДТП Запорожской области, хотели попасть в Кирилловку, выяснили журналисты.

В Васильковском районе Запорожской области на трассе "Харьков – Симферополь" в результате столкновения двух иномарок погибли члены одной семьи. Люди не доехали на отдых.

В результате смертельного ДТП погибли люди, ехавшая в авто "Mersedes-190" – водитель Юрий Внуков (47 лет), его гражданская супруга Елена Касимова (34 года), ее дочери Александра (14 лет) и Елена (11 лет), сообщает Obozrevatel.

По его сведениям, в аварии также погибла внучка водителя Дарья, которой было 9 лет.

Издание выяснило, что погибшие были родом из села Циркуны Харьковской области, а ехала на отдых в Кирилловку, которая находится на Запорожье.

"Хотели, чтобы дети перед школой немного набрались сил. Правда, старшая дочь Саша очень не хотела ехать. Но было принято решение, что поедут все", – рассказала знакомая погибших.

Знакомые погибших поделились, что пара жила вместе только на протяжении трех лет. До того как встретить Внукова, Касимова жила с первым мужем, но "была не очень счастлива".

ДТП на Запорожье с пятью погибшими произошло 20 августа приблизительно в 4:40, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе. По предварительным сведениям, водитель авто "Opel Astra", 1990 года рождения, выехал на "встречку", столкнулся с "Mercedes-190". "Mercedes" оказался в кювете, авто перевернулось и загорелось. Люди, ехавшие в иномарке, погибли.

Водитель "Opel Astra" и его пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водителя "Opel" прооперировали. После операции водитель был задержан.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, в Украине за нарушение правил дорожного движения, в результате которых погибли несколько человек, грозит до 10 лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк