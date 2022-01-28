Несмотря на жалобы 10-летнего сына на плохое самочувствие и боль, мужчина за медицинской помощью для него так и не обратился.

В Донецкой области правоохранители сообщили о подозрении отцу, по вине которого умер его 10-летний сын. Мальчик упал с велосипеда и тяжело травмировался, однако мужчина оставил ребенка дома и не обратился к медикам.

Об этом рассказали в Отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Трагедия произошла еще в 2019 году. Как установило досудебное расследование, 22 декабря житель села Торское Лиманской объединенной территориальной общины разрешил 10-летнему сыну кататься на технически неисправном велосипеде, с которого тот упал.

"Из-за оплошности отца мальчик получил тупую закрытую травму грудной клетки с разрывом вены правой почки. Однако, несмотря на жалобы ребенка на плохое самочувствие и боль, мужчина за медицинской помощью для сына не обратился, чем создал реальную угрозу его жизни и здоровью", - отметили в прокуратуре.

Врачей вызвала только мать мальчика, когда 30 декабря приехала за ним к своему бывшему мужу. Однако спасти ребенка уже не удалось - в тот же день он умер в реанимационном отделении городской больницы.

Мужчине сообщили о подозрении в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия - ст. 166 УК Украины.

Ранее УНИАН писал, как в Ровенской области погиб 14-летний мальчик, который на велосипеде ехал через аварийный мост. Подросток поздно вечером возвращался домой и в какой-то момент упал.

А в Черниговской области вследствие падения с велосипеда по дороге из детского сада умерла 4-летняя девочка.

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