Девочка умерла в результате падения с велосипеда, которым управляла ее тетя.

Вблизи города Ичня Прилуцкого района Черниговской области в результате падения с велосипеда по дороге из детсада умерла 4-летняя девочка.

Об этом сообщает сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.

Отмечается, что вчера вечером к правоохранителям обратилась жительница Ични. По ее словам, она ехала за пределами населенного пункта на велосипеде с двумя малолетними детьми.

"Во время движения неосвещенным участком дороги все трое упали с велосипеда. Вследствие этого девочка, ехавшая на багажнике, тяжело травмировалась. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По информации пресс-офицера полиции в Прилуках Юлии Жуковой, детей везла их тетя. 3-летнего мальчика и 4-летнюю девочку она забрала из детского сада и ехала с ними домой.

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Автор: Ирина Синельник